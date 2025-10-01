Aydın’ın Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Büyük Menderes Apartmanlarının bodrum katında yapılan tesisat çalışmaları, apartman sakinlerinin tepkisine yol açtı. Zemin katta faaliyet gösteren bir dönerci işletmesi için baca ve klima sistemi kurulurken, binanın demirlerinin kesildiğini öne süren vatandaşlar, hem işletmeye hem de Efeler Belediyesi’ne tepki gösterdi.

“En ufak sarsıntıda bina yıkılabilir” endişesi

Yaklaşık yarım asırlık apartmanın güvenliğinin tehlikeye atıldığını söyleyen Ayla Ekin Deniz, “Deprem kuşağında yaşıyoruz. Demirlerin kesilmesi binanın dayanıklılığını zayıflattı. En küçük bir sarsıntıda yıkılma riskiyle karşı karşıyayız” dedi.

Bodrum katında klima ve atık yağ deposu

Apartman sakinleri, bodrum katına yerleştirilen klima motorları ve açık şekilde depolanan atık yağ kazanının da risk oluşturduğunu dile getirdi. Deniz, “Yağ kazanı kapalı değil, koku tüm binaya yayılıyor. Gece çıkacak bir yangın erken fark edilemez, çoğu yaşlı olan komşularımızın kaçma imkanı olmaz” ifadelerini kullandı.

“Belediye kime danışarak izin verdi?”

Yaşanan durumun ardından Efeler Belediyesi’ne dilekçe verdiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirten bina sakinleri, konuyu CİMER üzerinden de şikayet ettiklerini aktardı. Deniz, “Belediye yetkilileri gelip tutanak tutup mühürleme yaptı ama sorun çözülmedi. Kimlere danışılarak izin verildi, apartman sakinlerine soruldu mu?” diye sordu.

Evler satılığa çıkarıldı

Tesisat çalışmaları nedeniyle apartmandaki dairelerin değer kaybettiğini ifade eden Deniz, “Evlerin fiyatı yarı yarıya düştü. Birçok komşumuz yaşananlardan ötürü evini satılığa çıkardı. Demirler kesik, tesisat düzensiz, ortam sağlıksız. Bu şartlarda yaşam sürdürülemez” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanına çağrı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e seslenen Deniz, “Öncelik vatandaşların güvenliği olmalı. Halkın sorunları çözülmeden siyasi konuşmalar yapılmasın. Yıllar önce LPG tüpleri yüzünden binayı boşaltmak zorunda kalmıştık. Eğer fark edilmeseydi büyük bir felaket yaşanabilirdi” dedi.

İşletmeden “Belediyeyle anlaştık” savunması

Apartman sakinleriyle görüşen işletme sahiplerinin, “Belediyeyle anlaştık” şeklinde konuştuğunu iddia eden Deniz, “Bize verdikleri zararı görmezden geliyorlar. İki blokta yaşayanların çoğu artık evini satışa çıkardı. Biz bu durumun çözülmesini istiyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.