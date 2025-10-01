Aydın'ın önemli sağlık kuruluşlarından Atatürk Devlet Hastanesi, hekim kadrosunu önemli ölçüde takviye ederek hasta hizmet kalitesini artırma yolunda önemli bir adım attı. Son atama döneminde, hastaneye toplam 15 yeni pratisyen hekimin atanması gerçekleştirildi. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında hastaneye ataması yapılan genç hekimler, derhal görev yerleri olan Acil Servis biriminde mesaiye başladılar.

Yeni hekimlere kapsamlı oryantasyon eğitimi

Meslek hayatlarına Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde adım atan 124. dönem DHY hekimleri için, hastane yönetimi tarafından kapsamlı bir Oryantasyon/Çalışan Uyum Eğitimi programı düzenlendi. Hastane yöneticilerinin de bizzat katıldığı bu eğitim programı, yeni hekimlerin kuruma hızlı ve sağlıklı bir şekilde adapte olmalarını sağlamayı amaçladı.

Atatürk Devlet Hastanesi'nden yapılan resmi açıklamada, eğitim sürecinin kritik önemi vurgulandı. Açıklamada, "Aramıza yeni katılan ve aynı zamanda meslek hayatlarına ilk kez başlayan hekimlerimize yönelik bu eğitimlerin temel hedefi, kısa sürede kurumumuza uyum sağlamalarını kolaylaştırmaktır" ifadeleri kullanıldı. Bu süreçle, hekimlerin hastanede göreve başladıkları ilk andan itibaren gerekli tüm kurumsal bilgilere en doğru ve güvenilir yoldan ulaşmaları, böylece adaptasyon süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Hastane yönetimi, yeni katılan hekimlerin özellikle Acil Servis gibi yoğun ve kritik birimde görev yapacak olmaları nedeniyle, uyum eğitimlerinin profesyonel yaklaşımlarını güçlendireceğine inanıyor.

Hastane yönetiminden başarı dilekleri ve hizmet vurgusu

Hastanenin açıklamasında, yeni hekimlerden beklentilere ve dileklere de yer verildi. Hastane yönetimi, 15 genç hekimi ekibin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirterek, onlardan kaliteli sağlık hizmeti sunma misyonunu sürdürmelerini beklediklerini dile getirdi.

Açıklama, "Ekibimizin bir parçası olarak, hastalarımıza daima en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmakta her zaman uyumlu, verimli, görevlerine sadık birer hekim olarak çalışmalarını temenni ediyoruz. Her birine meslek hayatlarında üstün başarılar diliyoruz" şeklinde sonlandırıldı. Bu atamalarla birlikte, özellikle yaz aylarında artan ve kış döneminde de yoğunluğunu sürdüren Acil Servis hizmetlerinde personel eksikliğinin giderilmesi ve hızlı, kesintisiz müdahale kapasitesinin önemli ölçüde artırılması amaçlanıyor. Yeni atanan hekimlerin katılımıyla Aydın halkına sunulan sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi bekleniyor.