Survivor 2025 sezonu boyunca yarışmacıların arasındaki yakın ilişkiler sık sık gündeme gelirken, Efecan Dianzenza'nın adı Yağmur Banda ile anılmıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine "yasak aşk" iddiaları hızla yayıldı. Bu süreçte Dianzenza'nın eşi Duygu Çavdar, paylaşımlarını kaldırdı ve ikili kısa sürede tek celsede boşandı. Sekiz yıllık evlilik, 16 yıllık beraberliğin ardından sona erdi.

“İlk kelime ‘imdat’tı”

Yaşanan olayların ardından iç hesaplaşma sürecine girdiğini belirten Efecan Dianzenza, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





“Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Canımdan çok sevdiğim kadını ve 16 yıllık evliliğimi dağıttım. Bu yaptıklarımın hiçbirini mazur gösterecek bir bahanem yok. İlk terapiste gittiğimde söylediğim ilk kelime ‘imdat’tı. Küçük çocuk Efecan’la yüzleşmek, hayatımın en acı ama en dönüştürücü süreci oldu. Sonunda en değerli varlığımı ve ailemi kaybettim.”

“İçimde büyük bir yıkım var”

Uzun süren sessizliğini bozan Dianzenza, dışarıdan güçlü görünse de iç dünyasında büyük bir yıkım yaşadığını belirtti. “Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Dışarıdan bana baktığınızda hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettiğimi düşündünüz ama öyle değil. İçimde çok büyük bir pişmanlık var.” ifadeleriyle yaşadığı duygusal çöküntüyü anlattı.

Efecan Dianzenza’nın itiraf niteliğindeki sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yarışma izleyicileri ve takipçileri, ünlü ismin açıklamasına binlerce yorum yaptı. Birçok kullanıcı, Dianzenza’nın samimi ifadelerini “gecikmiş bir yüzleşme” olarak değerlendirdi.

16 yıllık ilişki yasak aşk iddialarıyla sona erdi

Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’ın 16 yıllık beraberlikleri, Survivor sürecinde yaşanan olayların ardından noktalandı. Dianzenza’nın son açıklaması, hem yarışma camiasında hem de hayranları arasında geniş yankı uyandırdı. Ünlü yarışmacının pişmanlık dolu sözleri, “ihanet, itiraf ve yeniden doğuş” temalarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.