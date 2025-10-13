Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, Socrates YouTube kanalında spor yorumcuları Mehmet Demirkol ve Erman Yaşar’ın sorularını yanıtladı. Samimi ve kendine özgü üslubuyla dikkat çeken Demirkubuz, Türkiye sineması hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Demirkubuz, son yıllarda oyunculuk kalitesinde önemli bir yükseliş yaşandığını belirterek, “Türkiye aslında son 10 senedir iyi oyuncu cenneti. Şu an Türkiye’de iyi oyuncu problemi yok, bu çoktan bitti” dedi.

“Türkiye’de asıl sorun iyi yönetmen ve iyi yazar eksikliği”

Sözlerine devam eden Demirkubuz, sinema sektöründe esas eksikliğin senaryo ve yönetmen kalitesinde olduğunu vurguladı. Ünlü yönetmen, “Türkiye’de iyi yönetmen ve iyi yazar problemi var. Oyunculuk tarafı çok ilerledi ama işin yaratıcı kısmı geri kaldı” ifadelerini kullandı. Sektördeki birçok yapımın birbirine benzemesinin, özgün senaryoların azalmasından kaynaklandığını söyleyen Demirkubuz, genç yönetmenlere “kalem gücüne yatırım yapın” mesajı verdi.

“Türkiye’nin 1 numaralı yönetmeni kim?” sorusuna yanıt: “Ben”

Programda Mehmet Demirkol’un “Türkiye’nin 1 numaralı yönetmeni kim?” sorusu üzerine Zeki Demirkubuz, kendine has bir özgüvenle “Ben” yanıtını verdi. Ardından gelen “Peki 2 numara kim?” sorusuna ise ünlü yönetmen esprili bir şekilde, “2’ye şimdi ayıp olur” diyerek cevap verdi. Bu anlar stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

Sinemaseverlerden büyük ilgi

Demirkubuz’un açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok sinemasever, yönetmenin “iyi oyuncu sorunu yok” sözlerine destek verirken, bazı kullanıcılar “iyi senaryo bulmanın zorluğuna” dikkat çekti. Programın yayınlanmasının ardından “Zeki Demirkubuz” etiketi kısa sürede trend listesine girdi.