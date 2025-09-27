Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi, oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz, vefatının 12’nci yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Kaz Dağları’nın eteklerinde anma töreni

Edremit Belediyesi tarafından Kaz Dağları eteklerindeki Çamlıbel Mahallesi’nde düzenlenen anma törenine; Kurtiz’in eşi Menend Kurtiz, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sanatseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun ilgi gören törende Kurtiz’in sanatı, duruşu ve hayata bakış açısı üzerine konuşmalar yapıldı, anılar paylaşıldı.

“Kurtiz sadece sanatçı değil, bir değerdi”

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Sanatıyla, mücadelesiyle, duruşuyla ve kişiliğiyle örnek olan Tuncel Kurtiz’i, aramızdan ayrılışının 12’nci yıl dönümünde, aşığı olduğu Kaz Dağları’nın eteklerinde andık. Tuncel Kurtiz sadece büyük bir sanatçı değil, aynı zamanda Kaz Dağları ve Edremit halkı için önemli bir değerdir. Onu her zaman sevgi ve saygıyla anmaya devam edeceğiz.”