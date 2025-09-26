Balıkesir’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe başkanlık seçimlerinde tartışmalar devam ediyor. Daha önce Bandırma ilçesinde yaşanan zarf dağıtımı skandalının ardından iptal edilen seçimlerin ardından, şimdi Dursunbey ilçesi gündeme geldi.

AK Parti’den sert eleştiri: Sandığın namusu çiğnendi

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolara atıfta bulunarak, oy pusulalarının dışarıda elden ele dolaştırıldığını belirtti.

Aydemir, “Sandığın namusu ayaklar altına alınmıştır. Seçim, milletin iradesinin tecelli ettiği en kutsal süreçtir. Ancak görüyoruz ki CHP, kendi ilçe seçimlerinde dahi güvenliği sağlayamamış, demokrasiyi adeta maskaraya çevirmiştir. Bu durum sadece CHP teşkilatını değil, Balıkesir’i de utandırmıştır” dedi.

CHP’nin sürekli kriz imajı sürüyor

Aydemir, CHP’nin sık sık kriz ve şaibelerle gündeme geldiğini vurgulayarak, “Dursunbey İlçe Kongresi’nde yaşanan skandal, CHP’nin siyaset anlayışının bir yansımasıdır. Her fırsatta demokrasi nutukları atanların kendi üyelerine adil bir seçim sunamadığını görüyoruz.

Bu görüntüler, CHP’nin samimiyetsizliğini ve halka güven veremediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Balıkesir’in ve Dursunbey’in adını bu şekilde lekelemeye CHP’nin hakkı yoktur. Biz AK Parti olarak, milletimizin iradesini ve demokrasinin şerefini korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dursunbey seçiminde iddialar sürüyor

Dursunbey ilçesinde gerçekleştirilen seçimlerde CHP’li bazı isimlerin cebinden çıkan zarfları çevresindekilere dağıttığı iddia edildi. Konuyla ilgili CHP tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı