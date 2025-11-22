Edremit ve Körfez Bölgesi’nde faaliyet gösteren önde gelen termal turizm tesislerinin temsilcileri, Edremit Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Hattuşa Termal A.Ş. sahibi Mehmet Ali Doğan, Ramada Resort Kazdağları sahibi Mehmet Öngen, Dedeman Güre–Nurhayat Thermal Resort & Spa sahibi Yaşar Yalçın, aynı tesisin Genel Müdürü Oğuz Demirel ve Adrina Termal Health & Spa Hotel Genel Müdürü Ceyhun Özsan toplantıda yer aldı.

Termal oteller birliği için dernekleşme gündemde

Toplantıda, bölgede faaliyet gösteren termal tesislerin “termal oteller birliği” çatısı altında dernekleşmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Bu oluşumun, ortak sorunların çözümünde ve uzun vadeli turizm stratejilerinin geliştirilmesinde önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Doğal kaynakların korunması ele alındı

Görüşmelerde ayrıca Güre bölgesindeki termal kaynakların korunması ve doğal alanların sürdürülebilir kullanımı da gündeme taşındı. Katılımcılar, bölgenin termal potansiyelinin çevresel hassasiyetler gözetilerek doğru şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Ticaret Odası’ndan sektöre destek

Termal tesis temsilcileri, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ile de bir araya gelerek bölgedeki turizmin mevcut durumu, geleceğe yönelik beklentiler ve karşılaşılan yapısal sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Odanın sektöre yönelik toplantılara ev sahipliği yapmasının iş birliğini güçlendirdiği belirtildi.

Ziyaret iş birliğini güçlendirdi

Toplantının, termal otel işletmecileri arasında ortak bir vizyon oluşturulmasına katkı sunduğu ve bölgenin turizm potansiyelinin daha verimli değerlendirilmesi için önemli bir adım olduğu ifade edildi.