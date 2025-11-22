Edremit Devlet Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan karaciğeri, nakil bekleyen bir hastaya umut olmak üzere Bursa’ya gönderildi.

Karaciğer bağışıyla yeni bir yaşam umudu doğdu

Edremit Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi edilen bir hastanın gece saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin organ bağışı kararı sonrası hastanın karaciğeri, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden gelen ekip tarafından alınarak nakil bekleyen hastaya ulaştırılmak üzere teslim edildi.

“En büyük teşekkür donör ailesine”

Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Oktay Yıldırım, süreç boyunca özveriyle görev yapan Organ Koordinatörü Aykut Aksu, ameliyathane ve yoğun bakım ekipleri ile tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Yıldırım, en büyük teşekkürün ise kayıplarına rağmen bağış kararı alarak birçok insana yaşam şansı veren donör ailesine ait olduğunu ifade etti.