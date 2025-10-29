Son Mühür - Edremit’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi törenler, şiirler, halk oyunları ve geçit töreniyle coşkuyla kutlandı. İlçe protokolü ve vatandaşlar Şehit Hamdibey Meydanı’nda bir araya geldi.

Edremit’te Cumhuriyet coşkusu

Edremit ilçesinde Cumhuriyet’in 102’nci yılı, düzenlenen törenlerle büyük coşkuyla kutlandı. Kutlama programı, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kaymakam Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve ilçe protokolü, vatandaşların bayramını kutladı.

Tören Şehit Hamdibey Meydanı’nda devam etti

Tebriklerin ardından protokol üyeleri, Şehit Hamdibey Meydanı’ndaki tören alanına geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam Ahmet Odabaş, Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan ve Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, meydanda toplanan vatandaşların bayramını tebrik etti.

“Cumhuriyet millet iradesinin en büyük kazanımıdır”

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Kaymakam Ahmet Odabaş, Cumhuriyet'in millet iradesine dayanan en kıymetli değer olduğuna dikkat çekti. Odabaş, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyor; Cumhuriyetimizin 102. yılını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler sahnede, ödüller sahiplerini buldu

Program kapsamında öğrenciler Cumhuriyet temalı şiirler okudu, halk oyunları ekibi sahne aldı. Spor, şiir, resim ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Resmi geçit ve halk oyunlarıyla final

Tören, halk oyunları gösterileri, mini konser ve resmi geçit töreniyle sona erdi. Programa ilçe protokolü, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, oda başkanları, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.