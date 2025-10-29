Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, son 78 gün içinde yaşadığı 6.1 büyüklüğündeki iki büyük sarsıntının ardından, depremlerin bıraktığı hasarla mücadele etmeye devam ediyor. İlçede, geçtiğimiz aylarda yaşanan 6.1 büyüklüğündeki yıkıcı depremden ciddi hasar alan binalardan biri, bugün herhangi bir dış müdahale olmaksızın aniden kendiliğinden çöktü. Neyse ki, daha önce tedbir amacıyla boşaltılmış olan binanın yıkımı sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Sarsıntıların ardından gelen yıkım

Sındırgı, bölge halkını endişelendiren iki büyük depremin etkisini uzun süredir taşıyordu. Özellikle 78 gün arayla kaydedilen 6.1 büyüklüğündeki sarsıntılar, ilçedeki birçok yapıda kalıcı hasarlar bırakmıştı. Söz konusu 2 katlı bina da, bu depremlerin birikmiş yıkıcı etkisi nedeniyle ayakta kalma mücadelesini daha fazla sürdüremedi. Yapının taşıyıcı sistemlerinin aldığı ağır hasar, zemin ve hava koşullarının da etkisiyle birleşince, yıkım kaçınılmaz hale geldi.

Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hasarlı binanın saniyeler içinde büyük bir toz bulutu eşliğinde aniden çöktüğü net bir şekilde görülüyor. İki katlı yapının adeta kağıt gibi yerle bir olması, depremin gücünü ve geride bıraktığı tehlikenin boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Çevrede bulunan vatandaşların panik dolu anları ve yıkımın yarattığı gürültü, bölgedeki endişeyi artırdı.

Önceden boşaltılan yapı can kaybını önledi

Yıkılan binanın, depremlerden hemen sonra yetkililer tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde ağır hasarlı olduğu belirlenmiş ve olası bir tehlikeye karşı içindeki tüm yaşam üniteleri boşaltılmıştı. Bu erken tahliye kararı, can kaybı yaşanmasının önüne geçti. Yetkililer, böylesi beklenmedik ve kendiliğinden gelişen yıkımların bölgedeki hasarlı yapılar için büyük bir risk teşkil ettiğini belirterek, hasarlı binalardan kesinlikle uzak durulması yönündeki uyarılarını bir kez daha yineledi. Yıkılan binanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, enkaz kaldırma çalışmalarına derhal başlandı.

Olay, Balıkesir genelinde deprem riskine karşı alınan tedbirlerin ve hasarlı binaların durumunun acilen gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi. Bölgedeki diğer hasarlı yapılar için de denetimlerin artırılması bekleniyor.