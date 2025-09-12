Ediz Gürel, son yıllarda Türkiye satranç dünyasında öne çıkan genç bir sporcu olarak dikkat çekti. Bursa doğumlu olan Gürel, çocuk yaşta başladığı satrançta kısa sürede ulusal ve uluslararası başarılara imza attı. Özellikle 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası’nda dünya şampiyonu Hintli satranççı Dommaraju Gukesh’i yenerek tarihe geçti.

Ediz Gürel Kimdir?

Ediz Gürel, 5 Aralık 2008’de Bursa’da doğdu. Satranç ile tanışması 7 yaşında, anaokulunda öğretmenin yönlendirmesiyle gerçekleşti. İlk büyük başarısı 2019’da Avrupa Okullar Şampiyonası’nda üçüncülük olurken, bu sonuçla Usta Adayı (CM) unvanını aldı. 2021 yılında FIDE Ustası (FM), 2022’de Uluslararası Usta (IM) unvanlarını elde etti. 2024 yılında Prag Uluslararası Satranç Festivali’nin Challengers turnuvasında büyük bir performans göstererek Büyükusta (GM) unvanına hak kazandı.

Nereli ve Kaç Yaşında?

Ediz Gürel aslen Bursalı. Doğum tarihi olan 5 Aralık 2008 sayesinde şu an 16 yaşında. Eğitimine Bursa’daki Emine Örnek Fen Lisesi’nde devam ediyor. Ailesinin de sporcu kimliği var; babası inşaat mühendisi, annesi ise beden eğitimi öğretmeni olarak biliniyor. Gürel’in satranç dışında spora yatkınlığı ve aile desteği dikkat çekiyor.

Ulusal ve Uluslararası Başarıları

Ediz Gürel, Türk Hava Yolları Spor Kulübü adına mücadele ediyor. 2023 yılında Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda elde ettiği başarıyla genç yaşına rağmen Türkiye’yi FIDE Dünya Kupası’nda temsil etti. Dünya Kupası’na katılan en genç Türk oyuncu olma özelliğine sahip. Özbekistan’ın Semerkand kentinde düzenlenen 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası’nda, son dünya şampiyonu ünvanına sahip Hintli Dommaraju Gukesh’i yenerek Türk satranç tarihinde bu başarıya ulaşan ilk sporcu oldu. Bu zaferle dünya satranç kamuoyunun dikkatini çekerken, önümüzdeki dönemde adaylar turnuvasında yarışma hakkı elde etme şansı doğurdu.

Satrança Bakışı ve Kişisel Özellikleri

Ediz Gürel, satranca “düşünmeyi seviyorum” yaklaşımıyla katılıyor. Özellikle genç yaşında satrançta sahip olduğu yüksek konsantrasyon ve özgün hamleleriyle otoritelerin beğenisini topladı. Türk satrancının en parlak gençlerinden biri olarak gösteriliyor ve hem yerel hem uluslararası arenada yeni başarılara odaklanıyor.

16 yaşındaki Ediz Gürel, Bursa doğumlu ve Türkiye satranç tarihinde tarihi başarıya imza atan genç büyükusta olarak öne çıkıyor. Dünya satranç şampiyonunu yenen ilk Türk satranç oyuncusu olan Gürel, önümüzdeki yıllarda adını daha büyük organizasyonlarda duymaya aday