Sanat camiasında gündeme gelen taciz iddialarına bir yenisi eklenmiş, sinemacı ve kurgucu Fazilet Onat, ünlü oyuncu Cezmi Baskın’ın kendisini taciz ettiğini açıklamıştı. Onat, "Bizum Hoca" filminin Ankara galasında asansörde tacize uğradığını ve gece boyunca telefonla rahatsız edildiğini iddia etmişti.

Baskın: "Adımın Böyle Bir İddianın İçinde Yer Alması Yıkım Oldu"

Cezmi Baskın, iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vererek hakkındaki suçlamaların tamamen asılsız olduğunu söyledi. Baskın, iddiayı ortaya atan kişiyi tanımadığını ifade ederken, asıl şok edici açıklama olayın detayları hakkında geldi.

Baskın, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda ortaya atılan asılsız taciz iddiası beni çok üzdü. Öncelikle böyle bir olayın kesinlikle yaşanmadığını, iddiayı ortaya atan kişiyi tanımadığımı ifade etmek isterim. İddiaya göre olay, 2014 yılında rol aldığım “Bizum Hoca” filminin Ankara galasında gerçekleşmiş. Filmde birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımdan, iddiayı ortaya atan kişinin filmin basın çalışmalarına destek olması için işe alındığını ancak filmin Trabzon’da yapılan ilk galasında aşırı alkol alması nedeniyle işine son verildiğini ve diğer galalara da katılmadığını öğrendim. Dolayısıyla filmin Ankara galasında yani tacizin yaşandığını iddia ettiği galada kendisi yokmuş!"

"Hakkımı Adli Merciler Nezdinde Arayacağım"

Yıllar boyunca çok sayıda projede birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının kendisinin kişiliğine tanıdık olduğunu vurgulayan Baskın, "Adımın böyle bir iddianın içinde yer alması benim ve sevenlerim için çok büyük bir yıkım ve üzüntüye neden oldu" dedi.

Ünlü oyuncu, bu nedenlerle hakkını yasal yollarla arayacağını ve en kısa süre içinde hukuki süreci başlatacağını belirtti.