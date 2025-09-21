İstanbul Fatih’te, uzun süredir haber alınamayan Züleyha E. (36), ev sahibinin çilingir yardımıyla açtırdığı dairede boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çilingirle girilen evde korkunç manzara

Olay, dün gece Aksaray Mahallesi Sulu Bostan Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Züleyha E.’den uzun süredir haber alamayan komşuları durumu ev sahibine bildirdi. Eve gelen ev sahibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Yatak odasında kadının hareketsiz yattığını gören ev sahibi, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, kadının boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme çalışması yapıldı

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmaların ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Komşular: “Sevgilisi sürekli şiddet uyguluyordu”

Aynı binada yaşayan Ahmet Eskimiş, kadının sık sık kavga sesleri nedeniyle uyarıldığını belirterek şunları söyledi:

“Geleni gideni çok oluyordu. Genellikle tanımadığımız kişiler gelirdi. Gürültü nedeniyle birkaç kez uyardık. Bazı komşularda numarası vardı, mesajlaşma uygulamasında son görülmesi Çarşamba günüydü. Genellikle tek yaşıyordu ama arkadaşları sık sık gelip gidiyordu. Bildiğim kadarıyla Türk vatandaşı olmayan bir sevgilisi vardı. Daha önce birkaç kez şiddet uyguladığını duyduk. Tam olarak bilmiyorum ama sürekli şiddet gösteriyordu.”