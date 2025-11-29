Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı çalışmanın ardından Edirne merkezli Hatay ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Kapalı devre bahis siteleri kurarak yasa dışı kazanç sağladığı belirlenen şüpheliler tespit edilerek adreslere baskın yapıldı.

899 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Soruşturma kapsamında şebekenin kontrolündeki banka hesaplarında toplamda 899 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Hesap hareketlerinin detaylı incelemesi, zanlıların uzun süredir aktif şekilde yasa dışı bahis ağı yönettiklerini gösterdi.

15 kişi gözaltına alındı

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 1 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 14 şüpheli ise adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı.

11 kişi cezaevine gönderildi

Adliyede yapılan sorgulamanın ardından 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, operasyon kapsamında dijital materyaller ve şüpheli hesap hareketlerine ilişkin delilleri incelemeye devam ediyor.

Soruşturma genişletiliyor

Emniyet birimleri, şebekenin bağlantılarını ve para trafiğini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonun yeni gözaltılarla genişletilebileceği ifade ediliyor.

