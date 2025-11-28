Bayrampaşa’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza, saat 01.00 sıralarında Şemsi Paşa Caddesi Yel Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde bulunan yolcu otobüsü sola dönüş manevrası yaptığı sırada karşı yönden ilerleyen 34 HN 2458 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçta sıkışan kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda araçtan çıkarıldı. Kazada otobüs şoförü ile otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik akışı yeniden sağlandı

Kaza nedeniyle bölgede araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otobüs ve otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.