Trakya Üniversitesi Edirne Gülü ve Kırmızısı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Edirne kırmızısının kent kültürüne yeniden kazandırılması için öncü çalışmalar yürütüyor. Merkez Müdürü Doç. Dr. Nilgün Becenen, renk elde edilen kök boya bitkisinin deneme ekimlerinin yapıldığını ve üretimin çiftçiler tarafından başlatıldığını açıkladı.

Kök boya bitkisiyle doğal kırmızı renge ulaşmak mümkün

Becenen, çalışmalar sonucunda kök boya bitkisinin üç yıl boyunca hasat edilebilen köklerinde 30 farklı doğal renk elde edildiğini ve parlak, alerjen olmayan bir kırmızı tonunun sağlandığını söyledi. Edirne kırmızısının kullanım alanlarının tekstil ürünleri, baskı, ev tekstili, kıyafet, çini sanatı ve ahşap boyama gibi pek çok alana uyum sağladığını vurgulayan Becenen, rengin kent kültürüne ve ekonomik değere katkısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Tarihi Edirne kırmızısı, 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak üretilmiş ve formülü casusluk yöntemiyle Avrupa’ya taşınmıştı. Fransa’da 1740’lı yıllardan itibaren “Rouge d'Adrinople” adıyla kullanılmış olan renk, şimdi doğduğu topraklara geri getirilerek hem geleneksel el sanatlarında hem de modern üretimde yeniden değer kazanıyor.