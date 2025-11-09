Trakya Üniversitesinde yürütülen bir çalışma, çatı malzemesinin güneş panellerinin verimliliği üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Mühendislik Fakültesinde Prof. Dr. Uğur Akyol ve Doç. Dr. Dinçer Akal danışmanlığında yüksek lisans yapan makine mühendisi Fatih Özkan, Edirne’de gerçekleştirdiği araştırmada farklı çatı türleri üzerine kurulan panellerin enerji üretim farklarını analiz etti.

Araştırma kapsamında fakülte bahçesinde kiremit, bitümlü shingle, sandviç panel ve trapez saç olmak üzere dört farklı çatı yüzeyine 600 vatlık fotovoltaik paneller yerleştirildi. Bir ay boyunca beş dakikalık aralıklarla enerji üretimi ve çatı yüzeyi sıcaklığı ölçülerek elde edilen veriler değerlendirildi.

Sonuçlar, kiremit çatıya kurulan panellerin, bitümlü shingle çatıya göre yüzde 6 oranında daha fazla enerji ürettiğini gösterdi.

Kiremit çatı panellerin serin kalmasını sağlıyor

Doç. Dr. Dinçer Akal, panellerin bulunduğu yüzeyin sıcaklığının enerji verimini doğrudan etkilediğini belirtti. Sıcaklık yükseldikçe verimliliğin düştüğünü vurgulayan Akal, “Farklı çatı türlerinde panellerin performansını izledik. Çatı kaplamasının ısı tutma özellikleri, sistemin genel verimini belirlemede kritik rol oynuyor. Kiremit çatı, diğer malzemelere göre daha düşük sıcaklıkta kaldığı için paneller daha verimli çalışıyor.” dedi.

Kiremit çatıların, panel altındaki hava sirkülasyonunu artırarak ısının daha iyi dağılmasını sağladığını belirten Akal, bu sayede çatı arasındaki sıcaklığın 4 dereceye kadar daha düşük ölçüldüğünü ifade etti. Bu durumun, binalarda soğutma için harcanan enerji maliyetini azalttığını da sözlerine ekledi.

Çalışmayı yürüten Fatih Özkan ise, “Temmuz ayında alınan veriler, kiremit çatının en yüksek enerji performansını gösterdiğini ortaya koydu. Trapez saç çatı ise en düşük verimliliğe sahip oldu. Paneller ne kadar soğuk kalırsa o kadar verimli çalışıyor.” dedi.

Özkan, araştırmanın sonuçlarının Dubai’de düzenlenecek uluslararası bir konferansta bildiri olarak sunulacağını belirtti.