Son Mühür - Ayvalık, düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünü binlerce kişinin katıldığı etkinliklerle kutladı. Büyük Park Amfitiyatro’da sahne alan Türkü Akbayram, seslendirdiği eserlerle geceye damga vurdu; rahmetli sanatçı Edip Akbayram ise şarkılarıyla anıldı.

Binlerce kişi kurtuluş coşkusunu yaşadı

15 Eylül Ayvalık’ın kurtuluşunun 103’üncü yılı, kentin simge mekânlarından Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenen konserle kutlandı. Türkü Akbayram’ın sahne aldığı gecede, Ayvalıklılar kurtuluşun sevincini türkü ve şarkılarla hep birlikte paylaştı.

Türkü Akbayram, yıllar önce babası Edip Akbayram’la düet yaptığı aynı sahnede bu kez solo performans sergiledi. Neşet Ertaş başta olmak üzere pek çok ustanın eserlerini güçlü sesiyle yorumlayan Akbayram, Ayvalıklılarla unutulmaz bir gece yaşattı.

Edıp Akbayram sevgiyle anıldı

Konser boyunca Edip Akbayram’ın eserleri de seslendirilerek usta sanatçı anıldı. Amfitiyatro’yu dolduran binlerce kişi şarkılara eşlik ederek adeta dev bir koro oluşturdu. Coşku, birlik ve dayanışma ruhu gece boyunca sahneden izleyicilere yayıldı.

“Cumhuriyet’e sonsuza kadar sahip çıkacağız”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, konser sonunda Türkü Akbayram’a çiçek takdim ederek teşekkür etti. Başkan Ergin, “Kurtuluşun 103’üncü yılı Ayvalık’a çok yakıştı, nice yüz yıllara Ayvalık’ım. Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyet’e sonsuza kadar sahip çıkacağız. 103 yıl önce bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü savunan kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. Bugün, aynı inanç ve kararlılıkla Ayvalık’ımızı geleceğe taşıyoruz. Bu özel günde, Edip Akbayram’ı sevgiyle andık ve onun şarkılarını hep birlikte söyledik” ifadelerini kullandı.