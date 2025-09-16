Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay beldesinde, teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki kaptan İsmail Hezer'in cansız bedenine ulaşıldı. Dün sabah saatlerinde kaybolduğu bildirilen Hezer için başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları, acı bir haberle sonuçlandı.

Arama çalışmaları genişletildi

İsmail Hezer'in yakınlarının kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeyi havadan, denizden ve su altından taramaya başladı. Sahil Güvenlik helikopterleri ve botlarının yanı sıra, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri ve dalgıçlar da arama çalışmalarına katıldı. Akçay sahil şeridi boyunca titizlikle sürdürülen bu çalışmalar, Hezer'in izini bulmak için tüm imkanları seferber etti.

Acı haberin ardından soruşturma başlatıldı

Uzun süren ve umutlu bekleyişin yerini endişeye bırakan arama operasyonu, bugün acı bir bulguyla sonlandı. Ekipler, İsmail Hezer'in cansız bedenini deniz yüzeyinde buldu. Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından Hezer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk edildi. Kaptanın teknesi de güvenlik amacıyla Akçay Limanı'na çekilirken, olayın nasıl meydana geldiğine dair detaylı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın bir kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını belirlemek için tüm olasılıkları değerlendiriyor.