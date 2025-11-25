Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı RAMS Başakşehir maçında sakatlanan oyuncusu Edin Visca, başarılı bir ameliyat geçirdi. Kulüp, Visca'nın sağlık durumu hakkında resmi açıklama yaptı.

Edin Visca'nın sakatlık durumu ve ameliyatı

Trabzonspor Sağlık Kurulu, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Edin Visca'nın RAMS Başakşehir ile oynanan maçta sakatlandığını duyurdu. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamaya göre, sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması nedeniyle Visca'ya Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından cerrahi operasyon uygulandı.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci başladı

Açıklamada, "Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuza fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. Sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Visca'nın iyileşme süreci için kulüp tarafından titizlikle çalışmalar yürütülecek.

Trabzonspor, Visca'nın iyileşme sürecini takip edecek

Edin Visca'nın sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı henüz netlik kazanmasa da, Trabzonspor sağlık ekibi oyuncunun iyileşmesi için gerekli tüm tedavi ve rehabilitasyon sürecini başlattı. Yıldız oyuncunun takıma ne zaman döneceği, fizik tedavi sürecinin başarılı bir şekilde ilerlemesiyle belirlenecek.