Mevcut verilere bakıldığında, ülke genelini kapsayan total bir kesinti rapor edilmedi; ancak bölgesel ve yoğunluk kaynaklı erişim güçlükleri gözlemleniyor. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte vergi yapılandırmaları, harç ödemeleri ve yeni yıl öncesi kayıt işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar sisteme akın etti. Bu durum, sunucularda anlık yoğunluklara neden oluyor. Teknik ekiplerden henüz resmi bir "siber saldırı" veya "altyapı çökmesi" açıklaması gelmedi. Sistem, aşırı yüklenme durumlarında güvenlik protokolü gereği bazı oturumları zaman aşımına uğratabiliyor.

Bağlantı Hatası Alanlar İçin Çözüm Yolları

Sisteme girişte "Sayfa görüntülenemiyor" veya "Bağlantınız sıfırlandı" hatası alan kullanıcılar için uzmanlar bazı pratik çözümler önerdi. Öncelikle tarayıcı önbelleğinin (cache) temizlenmesi veya "Gizli Sekme" üzerinden giriş denenmesi sorunu çözebiliyor. Web arayüzündeki yoğunluğa karşın, e-Devlet mobil uygulamasının daha stabil çalıştığı ve girişlerde daha az hata verdiği belirtiliyor.

Yıl Sonu İşlemleri Yoğunluğu Artırdı

Aralık ayının son haftasına girilirken, özellikle IMEI kayıt harçları, pasaport yenileme işlemleri ve MTV ödemeleri gibi konularda 2026 yılı zamlarından etkilenmek istemeyen vatandaşlar işlemlere hız verdi. Bu "son gün" psikolojisi, dijital kamu platformlarında trafiği normalin üzerine çıkardı. Vatandaşların acil olmayan sorgulamalarını gece saatlerine veya sabahın erken saatlerine kaydırmaları, daha hızlı hizmet almalarını sağlayabilir.

İşlemler İçin En Uygun Zaman Dilimi

Uzmanlar, sistemsel yoğunluğun önüne geçmek ve hata almadan işlem yapabilmek için zamanlamanın önemine dikkat çekti. Vatandaşların acil olmayan sorgulamalarını, kullanıcı trafiğinin en aza indiği gece yarısı veya sabahın erken saatlerine kaydırmaları öneriliyor. Bu saat dilimlerinde sunucu yükü azaldığı için işlemler çok daha hızlı ve kesintisiz şekilde tamamlanabiliyor.