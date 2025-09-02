Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson’u kadrosuna kattığını resmen duyurdu. 3+1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli file bekçisi, sarı-lacivertli formayla şampiyonluk hedefliyor.

Fenerbahçe Kalesi Ederson ile Güçlendi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Manchester City’den transfer ettiği Ederson ile kalesini güvence altına aldı. 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı kaleci, sarı-lacivertli taraftarların beklentilerini karşılamayı amaçlıyor.

Ederson’dan İlk Açıklama

Ederson, imza töreninde yaptığı açıklamada, “Burada olduğum için çok mutluyum. Amacım şampiyonluklar kazanıp takımıma katkı sağlamak. Taraftarlarımız her zaman yanımızda olsun” dedi. Deneyimli kaleci, takım arkadaşlarıyla sahada mücadele etmek için sabırsızlandığını ifade etti.

Yönetimden Transfer Yorumu

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, “Ederson benim için dünyanın en iyi 5 kalecisinden biri. Bu transfer tüm dünyada gündem oldu. Birlikte başarılı olacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.