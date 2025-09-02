Galatasaray, bu yaz transfer döneminde orta sahaya büyük bir takviye yapmak için harekete geçti. Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, sözleşme görüşmeleri için bugün İstanbul’a geldi. Transfer süreci hız kazandı ve yıldız futbolcudan ilk görüntüler paylaşıldı.

İlkay Gündoğan İstanbul’a Geldi

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgiye göre, Manchester City, Galatasaray ile anlaşmaya varan İlkay Gündoğan’a İstanbul’a gitmesi için onay verdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı ve kısa süre içinde sosyal medyada ilk görüntüleri paylaşıldı. Galatasaray, Uğurcan Çakır ile kaleci transferini tamamladıktan sonra orta sahadaki takviyeyi de tamamlamaya çok yakın.

Kariyer İstatistikleri ve Başarıları

İlkay Gündoğan, kariyerinde Nürnberg, Borussia Dortmund, Barcelona ve Manchester City formaları giydi. Kulüp düzeyinde 619 resmi maçta 93 gol ve 85 asist üreten yıldız futbolcu, Almanya Milli Takımı’nda da 82 maçta 19 gol ve 9 asistle görev yaptı.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, 1 Bundesliga, 2 İngiltere Kupası, 1 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası, 2 İngiltere Süper Kupası ve 4 İngiltere Lig Kupası kazandı. 2023 yılında İngiltere’de yılın futbolcusu seçilen İlkay Gündoğan, Galatasaray’da yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.