Ünlü oyuncu Burcu Özberk, Eskişehir’de yaşamını yitiren dedesi Cumhuriyet Yıldızların acısıyla sarsıldı. 88 yaşındaki Yıldızlar, bir süredir beyin kanaması nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldızlar’ın ölümü aileyi ve yakın çevresini yasa boğdu.

Cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı

Cumhuriyet Yıldızlar’ın cenazesi, Eskişehir Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Mahmut Sami Ramazanoğlu Camiine getirildi. Törene Burcu Özberk’in yanı sıra aile bireyleri, akrabalar ve çok sayıda yurttaşı katıldı.

Helallik alınmasının ardından öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazıyla Yıldızlar, Asri Mezarlık’ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Özberk acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Başarılı oyuncu, dedesinin vefatını ilk olarak sosyal medya hesabından duyurmuştu. Paylaşımında dedesine ait siyah beyaz bir fotoğrafa yer veren Özberk, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik. Cenazesi 3 Aralık öğle namazıyla Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii'nden defnedilecektir." Cenaze sonrası ünlü oyuncunun, ailesiyle birlikte Eskişehir’de taziye kabul ettiği öğrenildi.