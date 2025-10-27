Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 3,14 değer kazanarak 10.941,79 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.12'lik düşüşle 10.928 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor...



ABD ve Çin heyetleri, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için Malezya'da yürütülen müzakerelerin yeni turunun ardından "ön çerçeve anlaşmaya" vardıklarını bildirdi.

Asya borsalarından Japonya ve Güney Kore borsaları rekor tazeledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kazandı.

Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Bitcoin yükselişini sürdürerek 115. 359 dolara ulaştı.

Dokuz haftalık yükseliş serisinin ardından ons altın 4.80 dolara geriledi.

Brent petrol 66.38 dolardan işlem görüyor.