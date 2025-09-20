Son Mühür/ Begüm Mol- Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, hem sahnedeki başarıları hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri olmaya devam ediyor.

1990’lı yıllardan itibaren sahne tarzı, güçlü yorumuyla adından söz ettiren Gündeş, yalnızca sesiyle değil, yıllar içinde modaya yön veren imajıyla da dikkat çekti.

Murat Özdemir ile evliliği

Geçtiğimiz yıl şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine giren ünlü sanatçı, Dubai’de gerçekleşen nikahında yakın dostları ve ailesiyle samimi bir kutlama yapmıştı.

Çift, evlilikleri boyunca zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelse de bu söylentileri “Her şey yolunda” diyerek yalanlamıştı.

Mimikleriyle tepki verdi

Son olarak Ebru Gündeş, havaalanında magazin muhabirlerinin objektifine makyajsız haliyle takıldı. Görüntülenmekten hoşnut olmayan sanatçı, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Başını öne eğerek sadece mimikleri ve el hareketleriyle tepki göstermesi dikkat çekti. Kullanıcıların büyük bölümü Gündeş’in bu davranışını “kibirli” olarak yorumladı.