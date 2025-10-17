Son Mühür- Bir dönem ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı tartışmalı süreçle adını duyuran Ece Ronay, birlikte çektikleri klibin ardından Erbil hakkında taciz iddiasında bulunmuştu. Bu olay, magazin gündeminde uzun süre konuşulmuş ve taraflar mahkemede karşı karşıya gelmişti.

Kısa süren evlilikle gündeme gelmişti

Ronay, bu süreçten bir süre sonra iş insanı Mehmet Bilir ile nişanlanarak 2,5 aylık hamileyken dünya evine girmişti. Ancak çiftin evliliği kısa sürede sona ermiş, ayrılıkları da en az evlilikleri kadar olaylı geçmişti.

Yeni yönüyle dikkat çekiyor

Ece Ronay son dönemde müzik çalışmalarının yanı sıra açtığı güzellik merkezleriyle de adından söz ettiriyor. Ancak esas dikkat çeken, sosyal medyada “abonelere özel” içerikler paylaşmaya başlaması oldu.

Sosyal medyadan aylık 1,5 Milyon TL gelir

Ronay’ın abonelik ücretinin 79,99 TL olduğu öğrenildi. Yaklaşık 19 bin abonesi bulunan fenomenin aylık brüt kazancı 1 milyon 504 bin TL civarında hesaplanıyor. Platform kesintileri ve dijital içerik vergileri düşüldüğünde ise Ece Ronay’ın eline geçen net tutarın yaklaşık 900 bin TL olduğu belirtiliyor.

Kariyerine sosyal medya fenomeni olarak başlayan Ece Ronay, yaşadığı skandallar ve özel hayatındaki gelişmelerle sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Şimdilerde ise dijital platformlardaki etkisini gelir kapısına dönüştürerek adından yeniden söz ettirmeyi başardı.