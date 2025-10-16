Türk klasik batı müziğinin dünyaca ünlü ismi Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile evlendi. Çift, İstanbul’daki evlerinde sade bir törenle nikâh masasına oturdu.

İstanbul’da sade bir tören

Fazıl Say ve Aslıhan And, ailelerinin ve yakın dostlarının katılımıyla İstanbul’daki evlerinde sade bir tören düzenledi.

Kutlama mayıs ayında yapılacak

Ünlü piyanist Fazıl Say, evlilik sonrası yaptığı kısa açıklamada, “Aslıhan’la mutluluğumuzu dostlarımızla da paylaşmak istiyoruz. Mayıs ayında İstanbul’da küçük bir kutlama yapacağız” dedi.

Sanat dünyasından tebrik yağdı

Evlilik haberinin ardından sosyal medyada sanatçı dostlarından tebrik mesajları geldi.

Fazıl Say ve Aslıhan And’ın sade törenine ilişkin paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Sanat çevresi, “İki usta müzisyenin birlikteliği müziğe de ilham olacak” yorumunda bulundu.