Son Mühür- Ege Denizi’nde bugün öğleden sonra hafif şiddette bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının büyüklüğünü ve merkez üssüne dair ilk bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Sarsıntı saat 15.45'te gerçekleşti

AFAD’ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, sarsıntı saat 15.45'te yaşandı. Yapılan ölçümlerde depremin büyüklüğü 3.6 olarak belirlendi. Çevre bölgelerde hafif şekilde hissedilen sarsıntı, kısa süreli bir hareketliliğe neden oldu.

Depremin merkez üssü ve koordinatları belirlendi

Depremin merkez üssünü Ege Denizi olarak açıkladı. Sarsıntının koordinatları ise 35.31972 kuzey enlemi ve 26.02583 doğu boylamı olarak kayıtlara geçti.

Deprem, yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin ardından edinilen bilgilere göre, sarsıntı nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

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