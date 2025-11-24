Son Mühür- 79 yaşında 2 Ocak’ta yaşamını yitiren Ferdi Tayfur’un oğlu Ferdi Taha Tayfur, geçtiğimiz günlerde babasının tüm arşivinin Ferdifon şirketi çatısı altında toplandığını duyurdu.

“Plak, kaset, video film ve arşiv çalışmalarımız artık Ferdifon’da” açıklaması aile içinde yeni bir gerilimin fitilini ateşledi.

“Babamın emekleri üzerinden para kazanıyorsunuz”

Bu açıklamanın ardından sanatçının kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyada yayınladığı videoyla gündeme geldi. Mahkemeden babasının müzik şirketi için tedbir kararı aldırdıklarını söyleyen Tayfur, aile üyelerine sert sözlerle seslendi:

“Benim sizinle aramdaki fark şu: Ben sesimle para kazanıyorum, siz babamın emeklerini kullanarak para kazanıyorsunuz.”

Tuğçe Tayfur, dijital haklarla ilgili alınan tedbir kararının ciddi bir gelir kaybına yol açtığını da belirtti:

“Ferdifon şirketine tedbir koydurduk. Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz. Bu miktar 3 ayda bir 2–2,5 milyon liraya varıyordu.”

Açıklamasında, tedbirin ardından yeni gelir yaratma girişimlerinin de sonuçsuz kalacağını vurguladı:



“Bu kesilince hemen ‘Bir plak çıkaralım para kazanalım’ dediniz ama o da olmayacak.”

“Türk adaletine güveniyoruz”

Paylaşımında yargı sürecine güvendiklerini belirten Tuğçe Tayfur, babasının iyi niyetinin suistimal edildiğini ileri sürdü:

“Türk adaletine sonsuz güvenimiz var. Babamın iyi niyetini suistimal ediyorsunuz, babamın üzerinden para kazanıyorsunuz.”

Mirasın değeri 6 milyar TL’ye yükseldi

Ferdi Tayfur’un serveti ölümünün ardından yankı uyandırmıştı. İlk olarak 3 milyar TL olarak konuşulan mirasın değerinin, sanatçının avukatı Hakan Tamgüç’ün açıklamasına göre 6 milyar TL olduğu ortaya çıktı.

Bağışlanan gayrimenkuller ve mirastan men edilenler

Sanatçının bıraktığı mal varlığı dikkat çekici bağışlar ve paylaşımlar içeriyor. Tayfur’un bazı taşınmazları şu kurumlara bağışlandı:

İstanbul-Fatih ve Marmaris’teki 2 gayrimenkul → Darüşşafaka Cemiyeti

Bolu’daki 4 gayrimenkul → Türk Silahlı Kuvvetleri

Yalova’daki 8 villa → LÖSEV

En büyük miras payının ise 3 çocuğu ve 7 yeğeni arasında dağıtıldığı öğrenildi. Kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur’un mirastan men edildiği açıklandı. Sanatçının 1974’te evlendiği Zeliha Turanbayburt da mirastan pay alan isimler arasında yer aldı.