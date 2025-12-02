Son Mühür- Türk sanat müziğinin efsanevi ismi Bülent Ersoy, Kayseri’de sahneye çıktığı konser sırasında öfkesini kontrol edemedi. Repertuarındaki sevilen eserleri seslendirirken yaşanan gerilim, izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Mikrofon sehpasını fırlattı

Konserin bir bölümünde sinirlenen Diva, mikrofonu eline aldıktan sonra mikrofon sehpasını sahneden sert bir şekilde fırlattı. Sahnedeki bu beklenmedik hareket, konser alanında kısa süreli bir şaşkınlığa yol açtı.

Görevliye sert çıkış

Sahnede gerginliği devam eden Ersoy, sahnenin kenarında bekleyen bir görevliden yanına gelmesini istedi. Görevliye parmak sallayarak ve yüksek sesle talimat veren sanatçı, o anlar izleyiciler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Videolar, kısa sürede büyük etkileşim aldı.

Dinleyiciye sert tepki: “Sen sussana be!”

Konserin ilerleyen dakikalarında Bülent Ersoy, bir seyircinin konuşmasından rahatsız oldu. Seyirciye dönerek, “Sen sussana be! Vermiş 2 bin TL durmadan konuşuyor. Sustursanıza şunu, ben bunu mu dinleyeceğim?” sözleriyle tepki gösterdi. Daha önce salonda esprili bir şekilde, “Hiç Kayserili kocam olmadı” diyerek salonu kahkahaya boğdu.

Konser devam etti, sosyal medya gündemde

Yaşanan gerginliğe rağmen Bülent Ersoy, konserine kaldığı yerden devam etti ve geceyi müzikle tamamladı. Diva’nın sahnedeki tepkileri, konser sonrası sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.