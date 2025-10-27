Son Mühür / Alper Temiz - EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Akdaş, konuşmasında hem sanayinin güncel sorunlarını hem de genç işgücü eksikliğini ele alarak, “Bazı meslek lisesi bölümlerinde sanayi ile ilgisi kalmayan alanların bulunduğunu tespit ettik. Bu bölümler yeniden gözden geçirilmeli. Ayrıca, askerlikten muafiyet konusunda da önerilerimiz oldu. Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmiş gençlerin üretimden kopmaması için bu konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmasına Cumhuriyet’in 102. yılı vesilesiyle başlayan Akdaş, “Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Evrensel değerleri toplumumuza kazandırmıştır. Bizler EBSO olarak, kazandırılan bu değerleri geleceğe taşımakla yükümlüyüz" sözleriyle sanayicilerin toplumsal sorumluluğuna dikkat çekti.

“Gençlerimiz ne okuyor ne çalışıyor”

Akdaş, OECD’nin geçtiğimiz yıl yayımladığı rapora da dikkat çekerek Türkiye’nin genç işgücü sorununa vurgu yaptı. Rapora göre, 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 31’inin ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığını hatırlatan Akdaş, “Bu oran ciddi bir alarm veriyor. Sanayicilerimiz artık Özbekistan’dan çalışan işçi getirmeye çalışıyor. Temel sorunumuz bu. Genç nüfusumuz var ama üretimin içinde değil” dedi.

Fuarlarda Çin hakimiyeti ve yeni pazarlara açılım

Sanayicilerin uluslararası rekabet gücüne de değinen Akdaş, 2020 Uluslararası Plastik ve Kauçuk Fuarı’nda Avrupa Birliği firmalarından çok daha fazla Çinli firma bulunduğunu belirterek, “Çinli firmaların sektördeki yoğun hakimiyetini bizzat gördüm” dedi. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da katıldıkları fuarda ise Afrika, Ortadoğu, Asya ve Balkanlar’dan dikkat çekici bir katılım olduğunu belirten Akdaş, “Türk sanayicisi için bu bölgeler artık potansiyel pazarlar haline geliyor” değerlendirmesinde bulundu. EBSO’nun kimya ve boya sektörleriyle ilgili toplantılarda Türkiye’nin bu alanlardaki temel yapısal sorunlarını ele aldıklarını aktaran Akdaş, metal sektör komitelerinin de düzenli olarak bir araya gelerek sektörel çözüm önerileri geliştirdiğini kaydetti.

Mesleki eğitimde yeni işbirlikleri

EBSO’nun eğitime desteğini sürdürdüğünü hatırlatan Akdaş, “Geçtiğimiz günlerde EBSO Emel Akın Meslek Yüksekokulu ile bir protokol imzaladık. Tespit ettiğimiz beş öğrenciye burs verilmesi kararlaştırıldı” dedi. Ayrıca İl Mesleki ve Teknik Eğitim Planı Hazırlama Komisyonu toplantısına da değinen Akdaş, meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarında çalışma oranlarının çok düşük olduğunu belirterek, bu alanda stratejik bir planlama yapılması gerektiğini ifade etti. Akdaş, "Yine geçtiğimiz günlerde il mesleki ve teknik eğitim planı hazırlama komisyonu toplantısını gerçekleştirdik. Mesleki ve teknik eğitim alanında stratejik bir planlama hazırlanmıştı ve meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin kendi alanlarında çalışmalarının çok düşük olduğu konularına değindik. Askerlikten muafiyet konusunda önerilerimiz de oldu. Bazı meslek lisesi bölümlerinde sanayi ile ilgilisi kalmayan bölümlerin olduğunu tespit ettik ve bu konu üzerinde de çalışacağız" dedi. Konuşmasının sonunda dijital dönüşüm ve yapay zekânın istihdam üzerindeki etkisine de değinen Akdaş, “Tercümanlar, tarihçiler, matematikçiler, düzeltmenler, satış temsilcileri gibi birçok mesleğin yakın gelecekte kaybolacağı öngörülüyor. Bu dönüşüme ayak uydurmak zorundayız” dedi.