Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediyesi ile AIESEC İzmir Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen “Atıktan sanata genç bakış” etkinliği, Atık Sanat Atölyesi’nde düzenlendi. Çalışmada gençler, günlük yaşamda atık olarak değerlendirilen materyalleri sanat eserine dönüştürdü.

Etkinlik, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Atık değil kaynak vurgusu

Atölye kapsamında plastik, kâğıt, karton, cam, metal ve tekstil gibi materyaller yeniden kullanılabilir hale getirildi. Katılımcılar, sanat ve tasarım temelli öğrenme yaklaşımıyla teorik bilgileri uygulamaya aktardı.

Çalışmada atıkların yalnızca bertaraf edilmesi gereken unsurlar olmadığı; doğru yönetildiğinde ekonomik, çevresel ve toplumsal fayda sağlayan birer kaynağa dönüşebileceği vurgulandı. Aşırı tüketim ve artan atık miktarının iklim değişikliği üzerindeki etkileri ele alınırken, geri dönüşüm ve yeniden kullanımın döngüsel ekonomi açısından taşıdığı önem aktarıldı.

Gençlerin aktif katılımı

AIESEC gönüllülerinin rehberliğinde yürütülen atölye, gençlerin çevre yönetimi süreçlerine doğrudan katılımını teşvik etti. Katılımcılar, bireysel tüketim alışkanlıklarının iklim üzerindeki etkisini somut örneklerle değerlendirme imkânı buldu.

“Sorumluluk hepimizin”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençlerin çevre bilinciyle hareket etmesinin sürdürülebilir kent vizyonu açısından kritik önemde olduğunu belirtti. İklim kriziyle mücadelenin yalnızca kurumların değil toplumun tamamının sorumluluğu olduğunu ifade eden Eşki, atıkların doğru yönetildiğinde ekonomiye ve doğaya katkı sağlayan bir değere dönüşebileceğini kaydetti.

Bornova Belediyesi, sıfır atık politikaları ve sürdürülebilir kent hedefleri doğrultusunda gençlerin aktif rol aldığı farkındalık projelerine destek vermeyi sürdürüyor.