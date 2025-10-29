İzmir'in bereketli topraklarına sahip Bayındır ve Ödemiş ilçelerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü, büyük bir ulusal gurur ve coşkuyla kutlandı. İlçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği törenlerde, Cumhuriyet'in anlam ve önemi bir kez daha vurgulandı; şiirler, gösteriler ve resmi geçitlerle bayram atmosferi zirveye taşındı.

Bayındır'da Kaymakamdan "Yeniden doğuş destanı" vurgusu

Bayındır'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının adresi İlçe Stadı oldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan resmi tören, aziz şehitler ve kurucu önderler anısına yapılan saygı duruşu ve tüm katılımcıların eşlik ettiği İstiklal Marşı'nın gür bir sesle okunmasıyla başladı. Bayındır Kaymakamı Murat Mete, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, 29 Ekim'i sadece bir kuruluş yıldönümü olarak değil, "esareti asla kabul etmeyen Türk milletinin, küllerinden yeniden doğuşunun destanı" olarak nitelendirdi. Kaymakam Mete'nin konuşması, alanda büyük bir takdirle karşılandı. Resmi konuşmanın ardından, ilçe okullarının öğrencilerinin hazırladığı duygu yüklü şiir dinletileri sunuldu. Başarılı öğrencilere ödüllerinin takdim edildiği tören, askeri birliklerin ve öğrencilerin disiplinli geçit töreniyle son buldu Törene, Belediye Başkanı Davut Sakarsu, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda ilçe sakini katılım sağladı.

Ödemiş'te halk oyunları ve protokol selamlaması

Ödemiş ilçesindeki 29 Ekim programı ise Saraçoğlu Stadyumu’nda büyük bir katılımla gerçekleşti. Kutlama programı, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Özkan Develi ve Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan’ın stadyumu dolduran öğrencileri ve halkı tek tek selamlayarak bayramlarını kutlamalarıyla başladı. Bu samimi karşılama faslının ardından, protokol ve vatandaşlar hep birlikte saygı duruşunda bulundu ve ardından ulusal marşımız coşkuyla okundu. Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in getirdiği değerlere ve bu rejimin Türkiye’nin geleceği için taşıdığı hayati öneme dikkat çekti. Programın sanatsal bölümünde, öğrencilerin yöresel halk oyunları gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı. Ritim ve renklerin iç içe geçtiği bu kültürel gösteri ve okunan şiirlerin ardından, Ödemiş’teki 102. yıl coşkusu başarıyla tamamlandı.