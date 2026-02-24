Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Çiğli Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla düzenlediği iftar programlarıyla vatandaşları aynı sofrada buluşturdu. İlk buluşma Pelikan Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi. Ney ve gitar eşliğinde seslendirilen manevi ezgiler eşliğinde vatandaşlar oruçlarını birlikte açtı.

Programda her yaştan Çiğlili aynı sofrada bir araya gelirken, Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhu ön plana çıktı.

Sofralar farklı mahallelerde kurulacak

Ramazan ayı boyunca iftar programları ilçenin farklı noktalarında devam edecek. Program 26 Şubat Perşembe günü Alyans (Ares) Düğün Salonu’nda sürecek.

1 Mart Pazar günü Evka 2 Pazar Yeri’nde, 2 Mart Pazartesi günü Çiğli Merkez Kent Lokantası’nda ve 4 Mart Çarşamba günü Evka 5 İş Merkezi’nde iftar sofraları kurulacak.

Ayrıca Elit Düğün Salonu, Atatürk Spor Salonu, Denge Koleji, Balatçık Kent Lokantası, Bakırcılar Düğün Salonu ve Egekent Pazar Yeri’nde de vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştirilecek.

Kadir gecesi özel programı

16 Mart Pazartesi günü Kasaplar Meydanı’nda Kadir Gecesi’ne özel iftar programı düzenlenecek. Ramazan programı 17 Mart Salı günü Sasallı Düğün Salonu’nda ve 18 Mart Çarşamba günü Yakakent Pazar Yeri’nde yapılacak iftarlarla tamamlanacak.

“Ramazan’ın bereketini paylaşıyoruz”

Çiğli Belediyesi Başkanvekili Abdurrahman Başaran, Ramazan ayı boyunca binlerce vatandaşın aynı manevi atmosferde buluşmasının hedeflendiğini belirtti. Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade eden Başaran, kurulan sofraların kardeşlik ve birlik duygusunu güçlendirdiğini kaydetti.