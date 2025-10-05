Son Mühür- Geçen yıl Dubai’de dünyaevine giren Ebru Gündeş ile iş insanı Murat Özdemir’in ani boşanma kararı magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ayrılığın üzerinden aylar geçmesine rağmen sessizliğini koruyan Özdemir, ilk kez objektiflere takıldı.

Bir mekandan çıkarken görüntülendi

Habertürk’üm haberine göre; Ebru Gündeş’le sadece bir yıl süren evliliğin ardından gözlerden uzak bir yaşam süren Murat Özdemir, önceki gece arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Basın mensuplarının yönelttiği sorulara yanıt vermemeyi tercih eden Özdemir, sessizce aracına binerek evinin yolunu tuttu.

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş ise boşanma sürecinin ardından radikal bir değişim yaşamıştı.

Boşanma kararını Gündeş duyurmuştu

Ebru Gündeş, Murat Özdemir’le yollarını ayırdığını geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurmuştu:

“Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız.

Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkürler.”