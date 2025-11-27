Son Mühür- Yakında ekrana gelmeye hazırlanan “Doc” dizisinde beklenmedik bir kriz yaşandı. Yaz döneminde Mevsim karakteri için anlaşma sağlanan ünlü oyuncu Alina Boz ile yapım şirketinin yollarını ayırdığı duyurulmuştu. Ancak kulislerde konuşulan iddialar, ayrılığın karşılıklı değil ani bir kararla gerçekleştiğini ortaya koydu.

Ayrılık haberini uçakta öğrendiği iddia edildi

Gazeteci Birsen Altuntaş; Alina Boz’un diziden çıkarıldığını tatilden dönüş yolculuğu sırasında, uçaktayken çıkan haberlerden öğrendiğini öne sürdü.

İddiaya göre Boz, bu durum karşısında şaşkınlık yaşadı ve süreci yasal platforma taşımayı değerlendirmeye başladı.

İbrahim Çelikkol ile başrol planları bozuldu

“Doc” dizisinde erkek başrolü İbrahim Çelikkol olarak açıklanmıştı. Boz’un projeden ani ayrılığı, dizideki başrol dengelerini değiştirdi. Sektörde ve sosyal medyada en çok merak edilen konu, Boz’un yerine gelecek ismin kim olacağı oldu.

Gözler Sıla Türkoğlu’na çevrildi

Yapım şirketinin, Boz’un ayrılığının ardından teklifi son dönemde “Kızılcık Şerbeti”nden ayrılan Sıla Türkoğluna götürdüğü öğrenildi. Türkoğlu ile görüşmelerin başladığı, olumlu ilerleyen sürecin kısa sürede netleşmesinin beklendiği belirtildi.

Sıla Türkoğlu teklifi değerlendiriyor

Sektör kaynakları, Sıla Türkoğlu’nun proje hakkındaki kararını hafta sonuna kadar vermesinin beklendiğini aktardı.

Oyuncunun, dizinin yönetmen koltuğunda daha önce birlikte çalıştığı Ketchenin oturmasının karar sürecinde etkili olabileceği ifade ediliyor.