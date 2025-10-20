Son Mühür- İş insanı Ali Sabancı ve gazeteci kimliğiyle tanınan Vuslat Doğan Sabancı’nın 29 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde resmen sona erdi.

Boşanmanın ardından ilk kez kameralara yansıyan Sabancı, Bebek’te bir mekânda arkadaşlarıyla görüntülendi.

Bebek’te kısa süreli sohbet

Ünlü iş insanı, akşam saatlerinde Bebek’te bir arkadaşıyla buluşarak yaklaşık yarım saat sohbet etti. Sohbetin ardından mekandan ayrılan Sabancı, korumaları eşliğinde hızlı adımlarla aracına yöneldi.

Basın mensuplarına koruma engeli

Habertürk'ün haberine göre; Sabancı’nın mekan çıkışında kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermesi engellendi. Korumalar, gazetecilerin Sabancı’ya yaklaşmasına izin vermeyerek görüntü alınmasını zorlaştırdı.

Sessizliğini korudu

Ali Sabancı, yöneltilen boşanma sorularına herhangi bir yanıt vermedi. Basın mensuplarına tek kelime etmeden aracına binen Sabancı, hızlı bir şekilde mekandan uzaklaştı.

29 yıllık evlilik sona erdi

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, 29 yıllık evliliklerini geçtiğimiz haftalarda anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Çift, boşanmanın ardından yaptıkları ortak açıklamada saygı, sevgi ve dostluk mesajı vermişti.

“Bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz”

Sabancı çifti açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: “Biz ayrıldık. 29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık. Birlikte yaşamı da kutladık, birçok zorluğu da göğüsledik.

En önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik. Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı.

Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam ailece bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik.”

Açıklamada ayrıca, yaşadıkları kaza sürecinin ilişkilerini güçlendirmediğini belirterek şu sözlere yer verdiler: “Başlarda bu olay bizi yakınlaştıracak sandık ama öyle olmadı. Bugün tamamen iyileştiğimiz bu dönemde evliliğimizi sonlandırma kararı aldık.

Birbirimizi kazadan sorumlu tutmadık, maddi taleplerimiz olmadan ayrılıyoruz. Bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz.”

Tekne kazası dönüm noktası oldu

Çiftin 2023 yılında Yunanistan açıklarında yaşadığı tekne kazası, ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olmuştu. Kazada her iki isim de yaralanmış, Sabancı uzun süre tedavi görmüştü.