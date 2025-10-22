Son Mühür- Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, Şubat 2024’te iş insanı Murat Özdemir ile Dubai’de dünyaevine girmişti.

Gündeş’in dördüncü evliliği olan bu birliktelik, yalnızca 1,5 yıl sürdü. Çift, geçtiğimiz ay fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı alarak yollarını ayırmıştı.

Aldatma iddiaları sosyal medyada gündem oldu

Boşanmanın ardından sosyal medyada dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı. İddialara göre Murat Özdemir, Ebru Gündeş’i şarkıcı Elif Buse Doğan ile aldattı. Bu söylentiler kısa sürede magazin gündemini karıştırmıştı.

Elif Buse Doğan: “Hakkımdaki iddialar tamamen asılsız”

Ortaya atılan iddiaların ardından sessizliğini bozan Elif Buse Doğan, yaptığı yazılı açıklamayla söylentileri kesin bir dille yalanladı. Ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum.

Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum.”

“On gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştım”

Doğan, Murat Özdemir’i çok kısa süre önce tanıdığını belirterek şu sözleri ekledi: “Haberlere konu olan kişi ile on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur.

Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.”

“Yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğim”

Sanatçı, kendisine yöneltilen iftiralar nedeniyle hukuki yollara başvuracağını da duyurdu: “Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, ‘boşanmaya sebep olduğum’ yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm.”

Gündeş cephesinden henüz açıklama yok

Ebru Gündeş ise çıkan iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ünlü sanatçının sessizliği sürerken, sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili farklı yorumlarda bulunmaya devam ediyor.