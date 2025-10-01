Son Mühür- Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz hafta iş insanı Murat Osman Özdemir ile Beykoz Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin, evliliklerini sonlandırırken herhangi bir nafaka ya da tazminat talebinde bulunmadıkları öğrenildi.

Deri ceket ve kahkülle çok beğenildi

Boşanmanın hemen ardından sanatçı, uzun süredir benimsediği klasik tarzını geride bıraktı. Sahnede ve günlük yaşamda sade ve ağırbaşlı seçimleriyle tanınan Gündeş, bu kez deri ceket ve kahküllü saç modeliyle kameralara yansıdı. Yeni tarzıyla daha enerjik, genç ve iddialı bir görüntü sergileyen sanatçının değişimi dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem oldu

Ebru Gündeş’in sosyal medya hesabından paylaştığı yeni kareler kısa sürede gündeme oturdu. Birçok hayranı değişimi “çok yakıştı” yorumlarıyla desteklerken, bazı takipçiler de sanatçının görünümünü “yeni bir başlangıç” olarak değerlendirdi.

“Boşanmak yaramış”

Gündeş’in farklı imajı, takipçilerinin yorumlarına da yansıdı. “Ebruyu bulmadık bu kim?” diyenler olduğu gibi, “Nasıl mı olmuş, boşanmak yaramış mı diyeceğiz şimdi” ifadeleriyle değişimin olumlu karşılandığını belirtenler de oldu.