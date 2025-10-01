Son Mühür- Ünlü sanatçı Özcan Deniz’in İstanbul konserinde yaptığı duygusal açıklamalar ve yeni görünümü gündem olmuştu. Sakalıyla merak uyandıran Deniz’in bu imajının ardındaki sır ise ortaya çıktı.

Konserde “Beni bir daha göremeyebilirsiniz”

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, İstanbul’daki konserinde seyircileri şaşırtan sözler söylemişti. “Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor” diyen Deniz’in bu açıklamaları, hayranları arasında “veda mesajı mı?” sorusunu akıllara getirmişti.

Abisinden gelen mesajlar nedeniyle zor günler yaşıyor

Hürriyet'in haberine göre, Özcan Deniz’in bu sözlerinin arkasında aile içi sıkıntılar yatıyor. İddiaya göre Deniz, abisinden gelen rahatsız edici mesajlar nedeniyle eşi Samar Dadgar ile birlikte baskı altında kaldı.

Çiftin bu süreçten uzaklaşmak için kısa süreliğine gözlerden uzak bir yaşam planladığı öne sürüldü. Özcan Deniz ve eşi, İstanbul Zekeriyaköy’de yeni bir ev arayışına başladı.

Sakalın sırrı çözüldü

Özcan Deniz’in sosyal medyada gündem olan sakalıyla ilgili gerçekler de ortaya çıktı. Deniz’in uzun süredir kesmediği sakalı, yeni film projesi içinmiş.

“Son Yemek” filmine hazırlık

Sanatçının rol alacağı “Son Yemek” adlı filmde hem gençlik hem de yaşlılık dönemine hayat vereceği öğrenildi.

Eylül ayında çekimlerine başlanan projede, yaşlılık sahneleri için sakal bırakmak zorunda kalan Deniz, film bitince eski imajına dönecek.