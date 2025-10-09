Son Mühür- 2026 yılına sayılı aylar kala, ünlü sanatçıların yılbaşı programları netleşmeye başladı. Yeni yıl kutlamaları için sahneye çıkacak isimler arasında Özcan Deniz ve Ebru Gündeş de yer alıyor. Ancak sahne ücretleri arasındaki fark dikkat çekti.

Özcan Deniz 2 Ocak’ta sahne alacak

Hürriyet’in haberine göre; başarılı şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, yılbaşı konserleri kapsamında 2 Ocak 2026 tarihinde Antalya’da hayranlarıyla buluşacak.

Deniz’in bu özel konserden 200 bin dolar kazanacağı öğrenildi. Sanatçının sahne hazırlıkları ve repertuvar çalışmalarına ise önümüzdeki haftalarda başlanacağı belirtiliyor.

Ebru Gündeş 250 bin dolar alacak

Özcan Deniz’den bir gün önce aynı sahnede performans sergileyecek olan Ebru Gündeş, bu yılın en yüksek sahne ücretine imza attı.

Gündeş’in yılbaşı konserinden 250 bin dolar kazanacağı iddia edildi. Böylece ünlü sanatçı, Özcan Deniz’i 50 bin dolar farkla geride bırakarak 2026 yılbaşı sezonunun en yüksek ücretli ismi oldu.

Yeni yılda sahneler yeniden canlanıyor

Pandemi döneminde sekteye uğrayan yılbaşı konserleri, son iki yıldır yeniden büyük ilgi görüyor. Turizm kentleri Antalya, Bodrum ve Kıbrıs’ta otellerin sahne takvimleri şimdiden doldu.

Organizatörler, bu yılki programlarda özellikle popüler isimlere yöneliyor. Müzik dünyasının yıldızları için rekor ücretler konuşulurken, rezervasyonlar da hızla artıyor.

Ebru Gündeş sahne rekorunu elinde tutuyor

Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl da yılbaşı gecesinde 200 bin dolar kazanarak rekor ücret alan sanatçı olmuştu. Bu yıl ise aynı mekânda sahneye çıkarak kazancını 50 bin dolar artırmış oldu.

Sanatçının repertuvarında klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra yeni single’ının da yer alacağı öğrenildi.

Sahne yarışında kim öne geçecek?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sanat camiasında sahne ücretleri adeta bir rekabet haline dönüştü. Ajda Pekkan, Hadise, Gülşen, Tarkan ve Kenan Doğulu gibi isimlerin de yeni yıl sahneleri için görüşmeler yaptığı konuşuluyor.