Son Mühür- Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden İlyas Salman, geçtiğimiz mart ayında berberde çekilen bir video sonrası yüz felci geçirdiği haberleriyle gündeme gelmişti.

Konuşmakta zorlandığı görülen usta sanatçının sağlık durumu, hayranlarını derinden üzmüştü. Uzun süren tedavi sürecinin ardından Salman’ın tamamen iyileştiği ve eski enerjisine kavuştuğu öğrenildi.

Antalya’da nostaljik bir buluşma

Sağlığına kavuşmasının ardından moral depolamak isteyen İlyas Salman, Antalya’daki Araba Müzesi’nde objektiflere yansıdı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün davetiyle gerçekleşen buluşmada usta sanatçı, müzedeki klasik araçları inceledi ve sinema tarihine damga vuran eserlerle dolu salonda geçmişe yolculuk yaptı.

“Çiçek Abbas” minibüsüyle duygusal anlar

Müzenin en dikkat çekici köşesinde yer alan “Çiçek Abbas” filmine ait efsane minibüsü gören İlyas Salman, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yıllar önce milyonların kalbine kazınan o filmde kullandığı araca binerek eski günleri hatırlayan sanatçı, Mesut Kocagöz ile birlikte filmdeki unutulmaz replikleri yeniden canlandırdı. O anları izleyen ziyaretçiler, alkışlarla destek vererek Salman’la hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Bu araba hayatımın dönüm noktası”

Yıllar sonra film aracını yeniden görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten İlyas Salman, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu araba, Alibeyköy–Aksaray hattında bir yıl boyunca gidip geldi. Acemiliğimi bu araçta yendim, araba kullanmayı burada öğrendim.

Hayatım boyunca hep yönetildim; okulda öğretmen, evde babam, gişede patron, askerde komutan. Ama ilk kez kendimi yönettiğim bir işin içindeydim.

Çiçek Abbas’ filmi benim için çok özel. Mesut Başkan’a bana bu güzel sürprizi yaptığı için ne kadar teşekkür etsem az.”

Başkan Kocagöz: “İyi ki varsınız İlyas Salman”

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ziyaret sırasında İlyas Salman’a duyduğu hayranlığı dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“İyi ki varsınız. Allah size uzun ömür versin. Türkiye’de asla unutulmayacak bir insansınız. Çocukken hepimizi güldüren, gençlere hala ilham veren bir sanatçısınız. Bu müzeyi hayata geçiren herkese de ayrıca teşekkür ediyorum.”

Yeşilçam’a saygı duruşu

Ziyaretin ardından müze yetkilileri, Salman’a sinema tarihine katkılarından dolayı özel bir plaket sundu. Sanatçının “Çiçek Abbas” filmiyle özdeşleşmiş minibüsü önünde verdiği poz, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.