Son Mühür- Şubat 2024’te iş insanı Murat Özdemir ile evlenen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, evliliğini kısa sürede noktaladı. Dün sosyal medya hesabından ayrılık kararını duyuran sanatçı, bugün Beykoz Adliyesi’nde görülen dava ile resmen boşandı.

Duruşmaya katılmadı

HaberTürk'ün haberine göre; Yurt dışında bulunan Ebru Gündeş, boşanma davasına katılmadı. Anlaşmalı boşanma davası olduğu için süreç tarafların avukatları aracılığıyla yürütüldü. Mahkeme, kısa sürede evliliğin sona erdiğini karara bağladı.

“Fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldık”

Sanatçı, dün yaptığı açıklamada evliliğin neden bittiğini şu sözlerle duyurmuştu: “Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız.

Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim.”

İlk evliliğini 16 yaşında yapmıştı

Ebru Gündeş, ilk evliliğini 16 yaşında Hamdi Vardar ile yaptı. 2002 yılında avukat Ömer Durak ile ikinci kez nikâh masasına oturdu.

Ünlü şarkıcı, 2010 yılında iş insanı Reza Zarrab ile evlenmiş ve 2021’de Bodrum Aile Mahkemesi’nde açtığı dava sonucunda 11 yıllık evliliğini bitirmişti.