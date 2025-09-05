Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump’ın, orduya daha güçlü bir imaj kazandırmak amacıyla Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmek için bir başkanlık kararnamesi imzalayacağı öğrenildi.

Toplantı düzenleyip imzayı atacak

Amerikan medyasına konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın bu konuyla ilgili bir toplantı yaparak başkanlık kararnamesini imzalayacağını açıkladı. Ancak ABD yasalarına göre, Kongre tarafından çıkarılacak bir yasa olmadan Savunma Bakanlığı’nın adının değiştirilmesi mümkün değil. Bu nedenle, Trump’ın imzalayacağı kararnamede bakanlığın adının Savaş Bakanlığı olarak değiştirilmesi için süreçlerin başlatılması ve Pentagon’un gerekli hazırlıkları yapması bekleniyor. Beyaz Saray’ın basın mensuplarına gönderdiği günlük programda, Trump’ın cuma öğleden sonra bir duyuru yapacağı belirtilse de duyurunun içeriği paylaşılmadı.

1947'de o isim verildi

Savaş Bakanlığı, ABD Anayasası’nın yürürlüğe girdiği 1789 yılında kurulmuş olup, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden iki yıl sonra, 1947 yılında çıkarılan bir yasayla Savunma Bakanlığı adını almıştır.