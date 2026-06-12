Mutfakta en çok kirlenen bölümlerin başında gelen ocak gözleri, zamanla sararma, yağlanma ve kararma sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Sürekli kullanılan bu parçalar, özellikle yemek taşmaları ve sıçrayan yağlar nedeniyle eski görünümünü kaybediyor.

Sert ovalama yerine doğal karışım kullanılıyor

Birçok kişi ocak gözlerini temizlemek için bulaşık teli kullanıyor. Ancak bu yöntem yüzeyde çiziklere ve matlaşmaya yol açıyor. Bunun yerine karbonat, beyaz sirke ve bulaşık deterjanıyla hazırlanan karışım kirleri yumuşatarak temizliği kolaylaştırıyor.

Karışım birkaç dakikada hazırlanıyor

Temizlik için derin bir kap, kaynar su, 2 yemek kaşığı karbonat, 1 çay bardağı beyaz sirke ve birkaç damla bulaşık deterjanı yeterli oluyor.

Ocak gözleri kaba yerleştirildikten sonra üzerine karbonat ve sirke dökülüyor. Ardından birkaç damla deterjan ekleniyor ve malzemelerin üzerini kaplayacak kadar kaynar su ilave ediliyor.

Bekledikçe kirler çözülüyor

Hazırlanan karışımın içinde yaklaşık 20 ila 30 dakika bekleyen ocak gözlerinde yağ ve kir tabakaları gevşiyor. Bu süreçte oluşan reaksiyon, lekelerin yüzeyden ayrılmasını sağlıyor.

Bekleme süresinin ardından parçalar sudan çıkarılıyor ve yumuşak bir sünger yardımıyla siliniyor. Böylece sertçe ovalamaya gerek kalmadan kirler kolayca temizleniyor.

Son adım kurutma

Temizlenen ocak gözleri bol suyla durulandıktan sonra tamamen kurutuluyor. Kuruyan parçalar yerine takıldığında daha temiz ve parlak bir görünüm ortaya çıkıyor.

Haftalık temizlik rutinine eklenen bu yöntem, ocak gözlerinde biriken yağ ve sararmaların önüne geçerek mutfakta daha hijyenik bir ortam oluşturuyor.