Son Mühür- İngiltere Kültür Bakanlığı’na bağlı Sanat Konseyi, Sandal’ın sanat hayatını ayrıntılı şekilde inceledi. Resmî belgede, sanatçının uluslararası başarılara imza attığı, 8 farklı dile çevrilen bestelerinin 24 ülkede liste başı olduğu ve dünya çapında konserlerle büyük kitlelere ulaştığı vurgulandı. Bu değerlendirme sonucunda İngiltere İçişleri Bakanlığı’na gönderilen tavsiye yazısı üzerine, Sandal’a süresiz oturum hakkı tanındı.

“Bir Türk sanatçı olarak onur duydum”

Mustafa Sandal, İngiltere’den gelen bu özel kararı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

“İngiltere gibi müziğin ana yurdundan bu statüye layık görüldüğüm için bir Türk sanatçı olarak onur duydum! Kariyerimin ilk gününden itibaren sizlerden aldığım karşılık ve pozitif enerjiyi her daim dünyanın dört bir köşesine ulaştırmak için ter döktüm. Pop müzik eşliğinde, Türk’ün enerjisini doğru şekilde ulaştırdığımı görmek hepimiz adına müthiş gurur verici.”

“Türk pop müziğinin sesi dünyada yankılanıyor”

Sandal’ın İngiltere tarafından “Global Sanatçı” statüsüyle onurlandırılması, Türk pop müziği adına da büyük bir gurur olarak değerlendiriliyor. Sanatçının uluslararası alanda kazandığı bu unvan, Türkiye müzik endüstrisinin küresel ölçekteki etkisini ve üretim gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Mustafa Sandal kimdir?

1990’lı yıllarda çıkardığı “Araba”, “Aya Benzer”, “Jest Oldu” ve “Kalmadı” gibi hit şarkılarla Türk pop müziğinde kalıcı bir iz bırakan Mustafa Sandal, bugüne kadar milyonlarca albüm sattı. Yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa ve Orta Doğu’da da geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan sanatçı, aynı zamanda söz yazarı, besteci ve prodüktör kimliğiyle de tanınıyor.