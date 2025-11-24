Son Mühür- Berfu Yenenler’in programına konuk olan Duygu Özaslan’a “Çocuk sever misin?” sorusu yöneltildi. Özaslan, “Bir bebek arabası ve bir köpek varsa, köpeği severim” ifadelerini kullandı. Bu yanıt kısa sürede X’te konuşulan konular arasına girdi.

Tepkiler kısa sürede büyüdü

Özaslan’ın sözleri sosyal medyada ikiye bölünmüş yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar fenomenin sözlerini esprili bulurken, geniş bir kesim tepki gösterdi. “Saygısız”, “Düşünmeden konuşmuş”, “Komik olduğunu sanıyor” gibi eleştiriler dikkat çekti.

Fenomen yeniden tartışmaların merkezinde

Daha önce de yaptığı açıklamalar ve içerikleriyle gündeme gelen Duygu Özaslan, bu sözleriyle bir kez daha sosyal medya gündeminin üst sıralarına yerleşti. Tartışmaların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.