Son Mühür- Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, 2 milyon takipçisiyle Instagram’da büyük bir takipçi kitlesine sahip.

Zaman zaman paylaşımları ve katıldığı programlarla gündemde olan Özaslan, son olarak Berfu Yenenler’in talk show programına katılmıştı. Keyifli bir sohbetin yapıldığı programda, Yenenler, Özaslan’a çocuk sevgisiyle ilgili samimi bir soru yöneltti.

“Çocuk sever misin?”

Berfu Yenenler'in, “Çocuk sever misin peki?” sorusuna Duygu Özaslan'ın verdiği yanıt, kısa sürede sosyal medyada geniş bir yankı uyandırmıştı.

Özaslan, "Bir bebek arabası bir tane de köpek varsa, köpeği severim." cevabını vermişti. Bu açıklama, özellikle çocuk sevgisini sorgulayanlar tarafından eleştirilmişti.

"Bu şekilde paylaşılmasına üzüldüm"

Eleştirilerin ardından Duygu Özaslan, Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabındaki story paylaşımında, açıklamasında şunları söyledi:

“Katıldığım talk show programında, stüdyo ortamındaki samimi sohbet sırasında espriyle söylediğim bir cümle çok yanlış anlaşıldı. Ve biz ‘Bu cümle belki yanlış anlaşılabilir’ diyerek konunun tamamının ana videodan çıkarılmasını rica ettik.

Ancak sadece bu cümlenin bağlamı dışında Instagram’da kesit olarak paylaşılması bilgimiz dışındaydı ve bu şekilde paylaşılmasına üzüldüm.”

Özaslan: “Bahsettiğim konu bir değer kıyası değildi”

Özaslan, açıklamasında, “Paylaşılan kesitte bahsi geçen konu bir değer kıyası asla değil; ben sadece şimdiye kadar bildiğim, onlara beslediğim saf sevgiden bahsediyorum.

Umurumda değil, belki bir gün benim de bebeğim olur. O güne kadar bakımına hakim olduğum tek canlı köpeklerim. Cümlenin çıkış noktası da buydu.” şeklinde bir ifade kullandı.