Son Mühür- Bürsin ve Yağcıoğlu, ilişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih ettiler. Ortak bir fotoğraf paylaşmayan çift, ancak geçtiğimiz akşam yapılan bir Instagram yorumu ile aşklarını resmen ilan etti. Selin Yağcıoğlu’nun doğum günü kutlamasına, Kerem Bürsin’in yaptığı yorum, ilişkiyi doğrulayan ilk adım oldu.

"Doğum günü kızı, daha çok güzellik kızı gibi olsun!"

Yağcıoğlu'nun doğum günü fotoğraflarına kayıtsız kalamayan Kerem Bürsin, "Doğum günü kızı, daha çok güzellik kızı gibi olsun!" şeklinde bir yorumda bulundu. Bu mesaj, ikilinin ilişkilerini doğrulayan açıklama olarak dikkat çekti.

Mehtap Algül ile bağlantı dikkat çekti

Kerem Bürsin’in eski sevgilisi Mehtap Algül ile yakın arkadaş olan Selin Yağcıoğlu’nun, ilişkiyi duyurduktan sonra gündem olmasının bir başka nedeni de bu bağlantı. Ünlülerin eski ilişkilerinin kesişmesi, magazin dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

İlişkilerinin gizli tutmak istemişlerdi

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu, ilişkilerinin ilk dönemlerinde gizli kalmayı tercih etmiş ve sosyal medyada yalnızca dolaylı yoldan ipuçları vermişlerdi.